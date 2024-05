Fußball PSG macht es wie Bayer: Auch Pokalsieger in Frankreich

Videos, die unter anderem die Zeitung „Le Parisien“ in ihrem Live-Ticker zur Partie veröffentlichte, zeigten Rauchschwaden, die meterhoch in die Luft stiegen. Ein Bus sei in Brand gesteckt, weitere vier Busse seien beschädigt worden, bestätigte die zuständige Präfektur. Die Rede war auch von „sehr heftigen Schlägereien“. Rund hundert Personen sollen beteiligt gewesen sein, acht Polizeibeamte und 20 Fans seien leicht verletzt worden, so zunächst eine erste Bilanz.