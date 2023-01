Ligue 1 : PSG kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

PSG kassiert Ausgleich in der Nachspielzeit

Paris Paris Saint-Germain hat durch ein Tor in der Nachspielzeit zwei weitere Punkte verloren. Nach dem 0:1 im vorherigen Ligaspiel bei Stade Rennes kam das Starensemble des französischen Fußball-Meisters nur zu einem 1:1 (0:0) gegen Stade Reims.

Folarin Balogun (90.+6) sicherte den Gästen den Punktgewinn in Paris. PSG war durch Neymar (51.) nach Vorlage von Lionel Messi in Führung gegangen. Doch ab der 59. Minute musste Paris mit einem Profi weniger spielen: Der eingewechselte Marco Verratti sah Rot nach einem Foul gegen den Japaner Junya Ito. In der Tabelle führt Paris Saint-Germain mit drei Punkten vor RC Lens.