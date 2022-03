Frankreich : PSG-Fans fordern Rücktritt der Clubleitung

Paris Nach dem Champions-League-Aus des französischen Fußballclubs Paris Saint-Germain haben die organisierten Fans den Rücktritt der Leitung gefordert.

Ihre Forderung sei kein persönlicher Angriff auf Vereinschef Nasser Al-Khelaifi. Man wisse, wie sehr man ihm das Comeback zu verdanken habe. „Aber man muss feststellen, dass er nicht der Mann der Stunde ist.“ Der Club verdiene Menschen, die ihm dienen und sich nicht an ihm bedienten. Die Fans kündigten an, am Sonntag beim Spiel der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux ihre Kritik friedlich zum Ausdruck zu bringen.