Europäischer Gerichtshof : Prozess um Super League: Mündliche Verhandlungen Mitte Juli

Schild mit der Aufschrift «Cour de Justice de l'Union Europeene» vor einem Gebäude des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Luxemburg. Foto: Harald Tittel/dpa

Luxemburg Der Streit um die Gründung einer europäischen Super League im Fußball wird in gut einem Monat vor dem Europäischen Gerichtshof ausgetragen.

Für den 11. und 12. Juli sind mündliche Verhandlungen an dem europäischen Höchstgericht in Luxemburg angesetzt, wie ein EuGH-Sprecher am Freitag bestätigte.