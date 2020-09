Serie A : Profi nicht spielberechtigt gewesen: AS Rom verliert 0:3

Profi nicht spielberechtigt gewesen: AS Rom verliert 0:3

War nicht im offiziellen Kader, den AS Rom vor der Saison der Liga gemeldet hatte, aufgeführt: Neuzugang Amadou Diawara. Foto: Alessandro Di Meo/ANSAA/P/dpa

Rom Weil die AS Rom beim 0:0 im Serie-A-Auftaktspiel gegen Hellas Verona einen nicht spielberechtigten Profi eingesetzt hat, ist die Partie nachträglich gegen den Hauptstadtclub gewertet worden, entschied das Sportgericht der italienischen Fußball-Liga.

Die Partie wird mit 3:0 für Verona gewertet. Bei den Römern stand in der Partie am 19. September der 23 Jahre alte Amadou Diawara in der Startelf. Dieser war im offiziellen Kader, den der Club vor der Saison der Liga gemeldet hatte, nicht aufgeführt worden.