Nationaltrainer gesucht Postecoglou zu England-Gerüchten: Beschäftige mich mit Spurs

Trainer Ange Postecoglou von Tottenham Hotspur ist überrascht über Gerüchte, er sei ein möglicher Kandidat für den Posten des englischen Nationalcoaches. „Ich habe am Nachmittag ein Nickerchen gemacht, deshalb habe ich keine Ahnung, was gerade los ist“, sagte er nach dem Testspiel der Spurs beim schottischen Club Heart of Midlothian in Edinburgh im TV-Sender Sky.