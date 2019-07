Auslandsfußball : Das Pokerspiel um „Grizou“ geht weiter

Barcelona 120 oder doch 200 Millionen Euro? Atletico Madrid will den Wechsel von Antoine Griezmann zum FC Barcelona nicht hinnehmen – nicht zu den bisherigen Konditionen.

Dem Aufschrei von Atlético Madrid stellte der FC Barcelona eine durchgetaktete Agenda entgegen. Weltmeister Antoine Griezmann kam am Samstag beim spanischen Meister an, für Punkt 21 Uhr war sein erster Fototermin im Fanshop des Camp Nou angesetzt. Es folgte ein Interview auf Barca.tv. „Es bereitet mir eine unglaubliche Freude, zusammen mit Lionel Messi zu spielen“, sagte „Grizou“, „ich bin sehr glücklich, ich möchte so schnell wie möglich mit der Mannschaft arbeiten und meine neuen Mannschaftskollegen kennenlernen.“