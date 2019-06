Französischer Weltmeister : Pogba will Manchester United offenbar verlassen

Pogba will Manchester United offenbar verlassen

Tokio Der französische Fußball-Weltmeister Paul Pogba von Manchester United hat über einen möglichen Vereinswechsel in diesem Sommer gesprochen.

„Nach dieser Saison und allem, was in dieser Saison passiert ist, mit meiner Saison, die auch meine beste war, denke ich mir, es könnte eine gute Zeit für eine neue Herausforderung woanders sein“, wird der Mittelfeldspieler von britischen Medien aus Tokio zitiert. Pogba, der 2016 von Juventus Turin zu den Red Devils gewechselt war, wird mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Auch eine Rückkehr nach Turin scheint denkbar.