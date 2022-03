Ligue 1 : Pfiffe vor allem für Neymar und Messi: PSG gewinnt 3:0

Paris Nach lauten Pfiffen im eigenen Stadion vor allem für die Superstars Neymar und Lionel Messi schon bei der Mannschaftsvorstellung hat Paris Saint-Germain mit einem Pflichtsieg eine eher bescheidene Versöhnungsoffensive gestartet.

Mit 65 Punkten führt PSG, das unter der Woche in der Champions League im Achtelfinale gegen Real Madrid ausgeschieden war, in der französischen Meisterschaft klar vor OGC Nizza (50). Besonders Messi und Neymar wurden von den Fans des Hauptstadt-Clubs am Sonntag ausgepfiffen, viele Plätze auf den Rängen im Parc des Princes blieben zudem unbesetzt. „Wir verstehen die Enttäuschung total und die Reaktionen“, betonte PSG-Profi Presnel Kimpembe. „Wir wollten nicht in dieser Lage sein. Es ist enttäuschend, es ist frustrierend für den Verein, für die Fans, für uns. Unser Ego ist verletzt, aber wir müssen aufstehen.“