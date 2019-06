Knieverletzung : Peruaner Farfán fällt für Copa América aus

Lima Der peruanische Nationalspieler Jefferson Farfán hat sich bei der Südamerikameisterschaft in Brasilien am linken Knie verletzt.

Als Dritter der Gruppe A mit vier Punkten hatte Peru den Einzug in die K.o.-Runde zuletzt nicht mehr selbst in der Hand. Mit dem Sieg von Kolumbien gegen Paraguay am Sonntag qualifizierte sich Peru dann aber für das Viertelfinale.