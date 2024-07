Fußball Pep Guardiola: Kevin de Bruyne bleibt bei Manchester City

Im Juni erklärte de Bruyne gegenüber der belgischen Zeitung Het Laatste Nieuws, dass er mit der Idee eines lukrativen Gehalts in der Endphase seiner Karriere liebäugelt. „Das sind auch Gespräche, die wir als Familie mehr und mehr führen. Ich habe noch ein Jahr Vertrag, also muss ich darüber nachdenken, was passieren kann.“ De Bruyne unterschrieb im Sommer 2015 bei City.