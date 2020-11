Ligue 1 : Paris Saint-Germain nur Remis gegen Bordeaux

Paris Paris Saint-Germain ist im Heimspiel der Ligue 1 gegen Girondins Bordeaux nicht über ein Remis hinaus gekommen. Der französische Fußball-Meister von Trainer Thomas Tuchel musste sich im Parc des Princes mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Drei Tage nach dem 1:0 in der Champions League gegen RB Leipzig hatten Neymar per Foulelfmeter (27.) und Moise Kean (28.) den Weg zum achten Saisonsieg geebnet, nachdem Timothee Pembele mit einem Eigentor (10.) die Führung für Bordeaux erzielt hatte. Doch Yacine Adli (60.) entriss Tabellenführer Paris noch den angepeilten Sieg und sicherte den Gästen einen Punkt.

Neymar, der sein 50. Tor in der Ligue 1 erzielt hatte, trug wie seine Teamkollegen beim Aufwärmen ein T-Shirt zu Ehren des am Mittwoch im Alter von 60 Jahren gestorbenen Fußball-Weltstars Diego Maradona. „Adios el 10!“ und „Descansa en paz!“ (Ruhe in Frieden) stand auf dem weißen Dress mit einem Abbild von Maradona.