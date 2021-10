Ligue 1 : Paris Saint-Germain kassiert erste Saisonniederlage

Rennes Die fulminante Siegesserie von Paris Saint-Germain in der Ligue 1 ist im neunten Spiel gerissen.

Auch mit dem offensiven Traumquartett Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé und Angel di Maria in der Startformation verlor der Champions-League-Gegner des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig bei Stade Rennes mit 0:2 (0:1). Ein Treffer Sekunden vor der Pause und ein Tor kurz nach Wiederanpfiff besiegelten die erste Saisonniederlage des Starensembles in der Liga. Gaetan Laborde mit seinem sechsten Saisontreffer (45. Minute) und Flavien Tait (46.) waren die Schützen zum durchaus verdienten Heimsieg.

Die DFB-Nationalspieler Thilo Kehrer (Bank) und Julian Draxler (nicht im Kader) fehlten der Mannschaft von Coach Mauricio Pochettino diesmal. Zuvor hatte PSG in der Ligue 1 acht Spiele in Serie gewonnen. In der Champions League ist das Hauptstadt-Team in zwei Spielen (Sieg/Remis) noch ungeschlagen.