Entscheidung in letzter Minute : Palmeiras holt Copa Libertadores

Rio de Janeiro Ein Newcomer sichert dem Fußballclub aus der Millionenmetropole São Paulo im rein brasilianischen Finale der südamerikanischen Copa Libertadores den zweiten Titelgewinn seit 1999. Das Team könnte bei der Club-WM in Katar nun auf den FC Bayern München treffen.

Es blieb spannend bis zum Schluss: Im Finale der Copa Libertadores gegen den FC Santos hat sich Palmeiras São Paulo mit einem Treffer in der Nachspielzeit den zweiten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte gesichert.

„Das ist ein unvergesslicher Tag in meinem Leben - das Tor zum Libertadores-Titel zu schießen“, sagte der 25-jährige Torschütze Breno Lopes am Samstag nach Abpfiff. „Die Fans haben das verdient. Palmeiras hat lange auf diesen Titel hingearbeitet. Ich bin sehr glücklich.“

Mit dem einzigen Treffer per Kopf in der 99. Minute dürfte sich Lopes einen Platz in den Herzen der Palmeiras-Fans gesichert haben. Er war erst im November vergangenen Jahres verpflichtet worden, zuvor spielte er beim EC Juventude im Caxias do Sul in der Zweiten Liga. Das Libertadores-Finale war gerade einmal seine 17. Partie für Palmeiras.