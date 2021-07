Brief an FIFA : Palästinenser kritisieren Barcelona-Spiel in Jerusalem

Palästinenser kritisieren Barcelona-Spiel in Jerusalem

Brief an FIFA

Der FC Barcelona will am 4. August bei Beitar Jerusalem antreten. Foto: Abir Sultan/EPA/dpa

Tel Aviv Der palästinensische Fußballverband hat ein für den 4. August geplantes Freundschaftsspiel des FC Barcelona in Jerusalem verurteilt.

In einem Brief an den Weltverband FIFA kritisierte der Vorsitzende des Palästinensischen Fußballverbandes, Dschibril Radschub, den Spielort, da Jerusalem „per UN-Resolution eine geteilte Stadt“ sei und Ost-Jerusalem besetzt. Außerdem sei Beitar Jerusalem ein rassistischer Club. Dies teilte der Verband mit.