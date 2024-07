Fußball und Heavy Metal Ozzy Osbourne amüsiert im Werbeclip von Aston Villa

Butler stoppt schließlich die Musik und legt eine Schallplatte mit Georg Friedrich Händels „Zadok the Priest“, der offiziellen Hymne der Champions League, auf. Ozzy Osbourne, dessen Hund ebenfalls ein Aston-Villa-Trikot trägt, wird als neue Nummer 11 angekündigt. „Wer ist das?“, fragt Villa-Profi John McGinn, worauf Osbourne antwortet: „Der größte Frontmann, der je aus Birmingham kam.“ Am Ende des Werbespots rufen die Musiker mit Spielern und Fans den Schlachtruf „Up the Villa!“.