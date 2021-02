SSC Neapel : Osimhen nach Kopfverletzung im Krankenhaus untersucht

Neapels Osimhen ist nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler im Krankenhaus untersucht worden. Foto: Massimo Paolone/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Rom Fußball-Profi Victor Osimhen von der SSC Neapel ist nach einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler in der italienischen Serie A im Krankenhaus untersucht worden.

Der 22-jährige Nigerianer habe sich in den letzten Spielminuten der Partie bei Atalanta Bergamo eine Kopfverletzung zugezogen, teilte sein Club nach der 2:4-Niederlage mit. Osimhen sollte zunächst den Montag über zur Beobachtung in der Klinik in Bergamo bleiben, wie es weiter zum Zustand des früheren Wolfsburger Spielers hieß.