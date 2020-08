70-Millionen-Mann : Osimhen erklärt sein Scheitern beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg Neapels Millionen-Transfer Victor Osimhen hat sein Scheitern beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg mit fehlender Anpassung und Rückendeckung begründet.

„Das Wetter, die Sprache, das Essen. Ich war zum ersten Mal in Europa, war gerade 18 Jahre jung und hatte nicht genug Zeit, mich zu akklimatisieren“, sagte der 21 Jahre alte Nigerianer „Sport1“. Der Stürmer wechselte in der Vorwoche für rund 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom OSC Lille zum SSC Neapel in die italienische Serie A.