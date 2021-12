Premier League : Omikron in England: Brentford-Coach fordert Spieltagsabsage

Omikron in England: Brentford-Coach fordert Spieltagsabsage

London Wegen der rasanten Ausbreitung der Corona-Variante Omikron hat der Coach des englischen Fußball-Erstligisten FC Brentford eine Absage des kompletten Spieltags gefordert.

Die für Donnerstagabend angesetzte Premier-League-Partie zwischen Leicester City und Tottenham Hotspur wurde von der Liga abgesagt; ebenso das für Samstag geplante Match zwischen Manchester United und Brighton & Hove Albion. Die Spurs und Man United leiden unter zahlreichen Corona-Fällen und hatten deshalb Spielabsagen beantragt, weil sie nicht mehr genügend Spieler zur Verfügung haben. Nach Rücksprache mit der Premier League und der britischen Gesundheitsbehörde wurde das Trainingsgelände der ersten Mannschaft von Leicester am Donnerstagmorgen geschlossen, um den Ausbruch einzudämmen.

In der zweiten Liga wurden für das kommende Wochenende bereits mehrere Spiele gekippt. Am Mittwoch fiel das Spiel FC Burnley gegen FC Watford aus. Bei Aufsteiger Brentford sind vor dem Spiel beim FC Southampton an diesem Samstag 13 Spieler und Betreuer von einer Corona-Infektion betroffen.