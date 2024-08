Fußball-Transfers Olmo verabschiedet sich von RB Leipzig - Weg frei für Barça

Auf einen Wechsel bis zum Ablauf einer Frist Mitte Juli mit einer festen Ablösesumme von 60 Millionen hatten sich die Verantwortlichen des FC Barcelona und von RB Leipzig nicht einigen können. Am Montag war Olmo mit seinem Berater aber nach Leipzig gekommen, ebenso Barcelonas Sportdirektor Deco. Am Mittwoch waren sie in Barcelona gelandet, noch am selben Tag bestand der in Leipzig verletzungsanfällige Profi Medienberichten zufolge den Medizincheck. Am Freitag traf er auf dem Vereinsgelände zur Vertragsunterzeichnung ein.