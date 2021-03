Fenerbahce Istanbul : Özil ausgewechselt: Unentschieden gegen Podolski-Club

Istanbul Mesut Özil hat mit Fenerbahce Istanbul einen kleinen Rückschlag im Kampf um die türkische Fußball-Meisterschaft hinnehmen müssen. Im Duell mit dem Club von Lukas Podolski kam Fenerbahce gegen Antalyaspor daheim nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

Nach der Führung der Gäste durch Fredy in der zwölften Minute gelang Enner Valencia in der 83. Minute der Ausgleich, Özil stand zu dem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz. Dafür wurde Podolski bei den Gästen nach dem Gegentor eingewechselt. In der Nachspielzeit wurde ein Elfmeter für die Istanbuler vom Videoreferee wieder zurückgenommen.