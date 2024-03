Länderspiele Österreich gewinnt nach Rekordtor

Baumgartner, der beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag steht, traf bereits nach sieben Sekunden zur Führung. Damit gelang dem 24-Jährigen der schnellste Treffer in der Länderspielgeschichte des ÖFB-Teams. Den vorherigen Rekord hatte Stefan Maierhofer im September 2009 gegen die Färöer aufgestellt, damals traf der Angreifer nach 49 Sekunden. In der Schlussphase in Bratislava sorgte Andreas Weimann (83.) für den Endstand.