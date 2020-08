Nations League : ÖFB-Team gegen Norwegen und Rumänien ohne Alaba und Kainz

Wien David Alaba von Triple-Sieger FC Bayern München wird nicht an den beiden anstehenden Nations-League-Spielen der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen.

Der 28-Jährige pausiert wegen Adduktorenproblemen, wie der Verband mitteilte. Florian Kainz vom 1. FC Köln fehlt wegen Knieschmerzen am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien.