Fußballverband Österreich : ÖFB-Präsident zu Rangnick: „Keine bequeme Zeit“

Salzburg Österreichs Fußball-Präsident Gerhard Milletich erwartet nach der Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuen Teamchef zahlreiche Veränderungen rund um die Nationalmannschaft.

„Das wird keine bequeme Zeit werden“, sagte der Chef des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) in einer Medienrundein Salzburg. „Aber das muss auch so sein. Wir brauchen neue Impulse. Wenn man die Chance hat, so einen Mann zu bekommen, muss man zugreifen.“