Nations League : „Nur etwas Saft“: Spuckender Bellingham gibt Entwarnung

Sorgte in den sozialen Netzwerken für Gesprächsbedarf: Englands Jude Bellingham. Foto: David Klein/CSM via ZUMA Press Wire/dpa

München Hat sich Jude Bellingham während des Länderspiels der Engländer in Deutschland auf dem Platz übergeben?

Bilder und Videos, die zeigen, wie der 18-Jährige in der Partie in München eine große Menge Flüssigkeit auf den Rasen spuckt, sorgten in den sozialen Netzwerken für Rätselraten. Der Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund gab nach dem 1:1 im Klassiker aber Entwarnung. „Es war nur etwas Saft“, sagte Bellingham den Zeitungen der Funke Mediengruppe zu der Szene. Auf die Frage, wie es seinem Magen gehe, reagierte der englische Fußball-Nationalspieler überrascht.