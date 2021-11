Ligue 1 : Nübel erwartet bei Rückkehr nach München mehr Einsatzzeit

München Torhüter Alexander Nübel erwartet bei einer Rückkehr zum deutschen Fußball-Meister FC Bayern München im Jahr 2023 mehr Einsatzzeit.

„Was ich mir nicht mehr vorstellen kann, ist zurückzukommen und nicht mehr Spiele zu bekommen. Das schließe ich aus. Was Manu über 2023 hinaus macht, darauf werde ich reagieren, wenn es so weit ist“, sagte der Keeper, der noch bis 2023 an die AS Monaco ausgeliehen ist, dem Fachmagazin „Kicker“. Nach seiner Leihe läuft sein Vertrag noch bei den Bayern bis 2025. Der Kontrakt von Manuel Neuer läuft in München 2023 aus.