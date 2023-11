Ligue 1 Nizza-Spieler kommt nach Pro-Palästina-Post vor Gericht

Der Spieler sei am Vortag vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen worden und nach einer Befragung gegen Kaution wieder auf freien Fuß gekommen. Atal müsse sich am 18. Dezember wegen der Provokation von religiösem Hass vor Gericht verantworten. Bis dahin dürfe er Frankreich nur für seine Tätigkeit als Profifußballer verlassen. Die französischen Justizbehörden ermitteln gegen den 27-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts, Terrorismus öffentlich befürwortet zu haben.