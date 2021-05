Nach Anschuldigungen : Nike beendete Partnerschaft mit Superstar Neymar

Berlin Der Sportartikelhersteller Nike hat die Partnerschaft mit Fußballstar Neymar im vergangenen Jahr nach schweren Anschuldigungen gegen den Brasilianer aufgelöst.

Laut Nike hat eine Mitarbeiterin des Unternehmens Neymar eines sexuellen Übergriffs beschuldigt. Der Vorfall soll sich demnach im Jahr 2016 ereignet haben und 2018 an das Unternehmen gemeldet worden sein. Neymar spielte von 2013 bis 2017 beim FC Barcelona in Spanien und ist seitdem bei Paris Saint-Germain in Frankreich angestellt. Die Mitarbeiterin habe zunächst verlangt, dass die Vorwürfe nicht untersucht würden, hieß es in der Nike-Stellungnahme. Diesen Wunsch der Vertraulichkeit habe das Unternehmen respektiert.