Länderspiel : Niederlande retten Remis im Test gegen Schottland

Sao Joao da Venda Elf Tage vor ihrem Auftaktspiel bei der Fußball-Europameisterschaft haben sich die Niederlande noch nicht in EM-Form präsentiert.

Im Duell zweier EM-Teilnehmer hatte Depay (17. Minute) die frühe Führung der Schotten durch Jack Hendry (11.) ausgeglichen. Oranje geriet nach der Pause durch den Treffer von Kevin Nisbet (64.) erneut in Rückstand - doch Depay stand in der 89. Minute erneut richtig und belohnte die stürmische Schlussoffensive der Niederländer.

Die Niederländer bestreiten ihr erstes EM-Vorrundenspiel am 13. Juni in Amsterdam gegen die Ukraine. In der Gruppe C trifft Oranje noch auf Österreich und Nordmazedonien.