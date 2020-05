Neustart der italienischen Serie A am 20. Juni

Cristiano Ronaldo darf bei Juventus Turin in der Serie A bald wieder seine Fußball-Kunst zeigen. Foto: Fabio Ferrari/LaPresse/AP/dpa

Rom Die italienische Serie A kann am 20. Juni nach der monatelangen Corona-Pause weitergehen.

Zwölf Spieltage stehen im Kampf um die Meisterschaft aus. Die Saison war am 9. März unterbrochen worden. Ganz Italien war wegen der Corona-Krise am 10. März in einen harten Lockdown gegangen.