Wutanfall beim Nationaltrainer : Tobender Herzog bringt Israels Spieler zum Weinen

Tel Aviv Andreas Herzog verlor nach der so gut wie verpassten direkten EM-Qualifikation der israelischen Fußball-Nationalmannschaft die Beherrschung. Nach Medienberichten soll der frühere Bundesliga-Profi am Montagabend nach der 2:3 (0:1)-Auswärtsniederlage gegen Slowenien in der Kabine sein Team derart angegangen sein, dass gestandene Spieler sogar geweint hätten.

Wie israelische Medien am Dienstag berichteten, soll Herzog, der seit August 2018 in Israel arbeitet, aus Wut gegen Flaschen und einen Tisch getreten haben. Seine Spieler seien naiv, würden dumme Fehler machen und würden nie was erreichen, soll Herzog gebrüllt haben. „Wir sind nicht professionell genug. Wenn ich das dritte Gegentor sehe, das ist der Horror“, echauffierte sich Herzog über „dumme Fehler“.