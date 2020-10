Ligue 1 : Nationalspieler Draxler trifft bei klarem Paris-Sieg

Paris Julian Draxler von Paris Saint-Germain hat sich mit seinem Tor in Frankreichs Ligue 1 für einen Einsatz in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft empfohlen.

Draxler war am Freitag von Bundestrainer Joachim Löw in den Kader für das Testspiel am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei sowie die Spiele der Nations League am 10. Oktober in Kiew gegen die Ukraine und am 13. Oktober in Köln gegen die Schweiz berufen worden.