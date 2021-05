Serie A : Nächtliches Hotel-Essen: Strafe für Inter-Star Lukaku

Bekam von Inter Mailand eine Strafe aufgebrummt: Romelu Lukaku. Foto: Fabrizio Carabelli/LPS via ZUMA Wire/dpa

Mailand In der Nacht zu seinem 28. Geburtstag hat Fußballprofi Romelu Lukaku in Mailand eine Strafe wegen Verletzung der Corona-Vorschriften bekommen.

Die italienischen Carabinieri bestätigten Medienberichte, wonach der Mittelstürmer von Inter Mailand mit Mannschaftskollegen gestoppt wurde und eine Buße erhielt. Nach dem 3:1-Sieg des Meisters über AS Rom habe Lukaku mit einer größeren Gruppe - darunter andere Spieler - in einem Hotel zu Abend gegessen, hieß es in den Berichten.