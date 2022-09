Trauer in England : Nach Tod der Queen: Premier League sagt Spieltag ab

Trauer in England

Wegen dem Tod der Queen wurde der Spieltag in der englischen Premier League abgesagt. Foto: Mike Egerton/PA Wire/dpa

London Würdigung für unerschütterliche Dienste: Die englische Fußball-Premier-Leauge sagt nach dem Tod der Queen den kompletten Spieltag ab.

Nach dem Tod von Königin Elisabeth II. sind in England alle Fußball-Spiele des kommenden Wochenendes abgesagt worden.

Wie die Premier League und die English Football League mitteilten, wurden die für den 9. bis 12. September angesetzten Begegnungen verschoben. „Um ihr außergewöhnliches Leben und ihren Beitrag für die Nation zu ehren und als Zeichen des Respekts wird die Spielrunde der Premier League an diesem Wochenende verschoben, einschließlich des Spiels am Montagabend“, hieß es in einer Mitteilung.