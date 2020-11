Fußball-Legende : Nach OP: Maradona verlässt Klinik

Buenos Aires Gut eine Woche nach der Operation wegen einer Hirnblutung ist der frühere Starfußballer Diego Maradona aus dem Krankenhaus entlassen worden.

Er verließ am Mittwoch die Klinik in einem Vorort von Buenos Aires, der Hauptstadt seines Heimatlandes Argentinien, wie örtliche Medien übereinstimmend berichteten. Maradona soll sich demnach rund 25 Kilometer weiter nördlich, in einer bewachten Wohngegend, weiter erholen und behandeln lassen.