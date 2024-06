Kult-Trainer Nach Konzert des Pop-Stars: Klopp ist jetzt ein Swiftie

US-Superstar Swift ist mit ihrer „The Eras Tour“ seit dem 9. Mai in Europa unterwegs und spielt auch drei Konzerte in Liverpool. Die Tour endet am 17. August 2024 in London. Allein im legendären Stadion des FC Liverpool spielt sie drei Konzerte, tritt auch am Freitag und Samstag dort auf - vermutlich ohne Klopp als Tribünengast.