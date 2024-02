Testspiel Nach Hongkong-Ärger: Messi spielt eine halbe Stunde in Tokio

Tokio · In Hongkong gab es für Weltmeister Lionel Messi Pfiffe, weil er nicht spielte. Bei einem weiteren Spiel in Tokio ist der Argentinier wieder am Ball.

07.02.2024 , 15:25 Uhr

In Tokio spielte Lionel Messi (M.) mit Inter Miami gegen Vissel Kobe. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Nach dem Ärger in Hongkong um sein Fernbleiben bei einem Testspiel hat der argentinische Fußball-Weltmeister Lionel Messi bei einer weiteren Partie in Tokio immerhin eine gute halbe Stunde gespielt. Der mehrmalige Weltfußballer wurde beim Aufeinandertreffen seines Clubs Inter Miami gegen Vissel Kobe in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Die Partie endete 0:0, im Elfmeterschießen siegte Kobe mit 4:3. Messi schoss keinen Elfmeter. Messi hatte beim 4:1-Sieg Inter Miamis in der chinesischen Sonderverwaltungsregion nur auf der Bank gesessen und damit den Ärger vieler Fans auf sich gezogen, die gekommen waren, um ihn spielen zu sehen. Messi begründete sein Fehlen mit einer Verletzung an der Leiste. Der US-Club Inter Miami aus der Major League Soccer ist derzeit auf einer Tour durch Asien und bereitet sich auf die neue Saison vor. © dpa-infocom, dpa:240207-99-905269/2

(dpa)