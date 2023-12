Premier League Nach Herzstillstand: Luton-Kapitän in stabilem Zustand

Ob er aber so schnell auf den Platz zurückkehren wird, ist fraglich. Nach seinem ersten Zusammenbruch im Mai hatte er den Vorfall noch heruntergespielt. „Für alle anderen Zuschauer war es wahrscheinlich viel schlimmer als für mich. Als ich wieder zu mir kam, ging es mir gut. Ich fühlte mich nie wirklich in Gefahr und es war definitiv nicht so schlimm, wie es aussah“, sagte Lockyer im Juni: „Ich hatte die Operation, um das Problem zu beheben, und es sollte nicht noch einmal passieren. Es gibt eigentlich keinen Grund zu sagen, warum das passiert ist. Mir wurde Entwarnung gegeben. Ich möchte jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und weitermachen.“