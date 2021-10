Premier League : Nach Gala: Tuchel stützt Farke - Liverpool mit Kantersieg

London Thomas Tuchel entscheidet das ungleiche deutsche Trainer-Duell in der Premier League für sich. Der FC Chelsea lässt Aufsteiger Norwich City und Daniel Farke keine Chance. Die Verfolger der Londoner bleiben dran, dabei beeindruckt auch der FC Liverpool.

Das Top-Trio der Premier League hat seine Dominanz mit klaren Siegen am Wochenende untermauert. Nach der 7:0 (3:0)-Gala des FC Chelsea von Trainer Thomas Tuchel gegen Norwich City legte Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool nach.

Die Reds fertigten den großen Rivalen Manchester United auswärts im Old Trafford am Sonntag mit 5:0 (4:0) ab und bleiben nach neun Spielen nur einen Punkt hinter Chelsea. Titelverteidiger Manchester City mit Coach Pep Guardiola ist nach dem 4:1 (3:0) bei Brighton&Hove Albion weiter Dritter.

Für die laut Datendienstleister Opta höchste Heimniederlage von Rekordmeister Manchester United gegen Liverpool sorgte vor allem der überragende Mohamed Salah mit einem Dreierpack (38./45.+3/50. Minute). Der Ex-Leipziger Naby Keita (5.) und Diogo Jota (13.) hatten zur schnellen 2:0-Führung getroffen. Nach einer Roten Karte für Paul Pogba (60.) musste United eine halbe Stunde in Unterzahl spielen.

Für United-Coach Ole Gunnar Solskjaer dürfte der Druck nach der Pleite weiter wachsen. „Wir wissen, dass wir am Tiefpunkt sind. Schlimmer kann es nicht werden“, sagte der Norweger. Aufgeben komme aber nicht in Frage, betonte er. Nationalspieler Harry Maguire entschuldigte sich bei den Fans für die Leistung. Salah sagte dagegen: „Es ist großartig, hier 5:0 zu gewinnen.“ Der Angreifer fügte hinzu: „Wir wissen, was es braucht, um die Premier League zu gewinnen, wir haben das vor zwei Jahren geschafft. Ein großer Sieg, aber trotzdem nur drei Punkte.“