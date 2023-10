Conference League Nach Fan-Ausschreitungen: UEFA-Strafe gegen Legia Warschau

Acht Tage nach den Zuschauerausschreitungen beim Conference-League-Spiel AZ Alkmaar gegen Legia Warschau hat die Europäische Fußball-Union UEFA erste Strafen gegen den polnischen Club verhängt. Wie die UEFA mitteilte, muss der polnische Rekordmeister 15.000 Euro Strafe zahlen. Zudem darf Legia für das kommende Auswärtsspiel in der Conference League am 26. Oktober bei Zrinjski Mostar in Bosnien-Herzegowina keine Tickets an seine Anhänger verkaufen. Die Entscheidung der Disziplinarkommission sei unabhängig von weiter laufenden Ermittlungen zu Vorfällen nach dem Spiel, teilte die UEFA mit.