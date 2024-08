Fußball-Bundesliga Nach dem EM-Frust: Kanes Rückkehr ins frühere Wohnzimmer

Am Freitagvormittag trainierte Kane in der Allianz Arena vor dem späteren Flug nach London erstmals wieder intensiver mit den Münchner Kollegen. Und zwölf Monate nach dem 100-Millionen-Euro-Transfer kehrt der 31 Jahre alte Angreifer an diesem Samstag (18.30 Uhr/FC Bayern TV PLUS) ins so vertraute Tottenham Hotspur Stadium zurück.