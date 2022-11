Serie A : Nach Aus von Juve-Bossen: Fans hoffen auf alte Heroen

Turin Juventus Turin steckt in schweren Turbulenzen. Nach dem Rücktritt der bisherigen Chef-Etage hoffen Fans nun auf die Rückkehr alter Helden. Derweil laufen die Ermittlungen.

Das Aus der gesamten Chefetage von Juventus Turin rund um Vereinsboss Andrea Agnelli wühlt den italienischen Fußball auf. Nach einem Erfolgsjahrzehnt stolperte der einst gefeierte Spross der Agnelli-Dynastie beim Rekordmeister über mutmaßliche Finanztricksereien in Millionenhöhe; Staatsanwaltschaft und Börsenaufsicht ermitteln, Anklagen werden in Kürze erwartet.

Von einer „neuen Ära“ schrieb die Turiner Zeitung „Tuttosport“ wenige Stunden nach der Juve-Mitteilung über den Rücktritt des gesamten Vorstandes. Die „Gazzetta dello Sport“ sah in den Vorgängen eine „Revolution“.

Fans hoffen auf Rückkehr alter Fußball-Heroen

Fans hoffen indes auf eine Rückkehr alter Turiner Fußball-Heroen, allen voran Alessandro Del Piero. Der Weltmeister von 2006 sagte am Montagabend als WM-Experte des Senders BeIN Sports: „Mal schauen, was passiert. Mich hat noch niemand angerufen.“ Der einstige Stürmer erzählte, dass er durch seine 19 Spielzeiten bei der „Alten Dame“ eine „sehr tiefe“ Verbindung zum Verein habe, mit dem er „alles durchgemacht“ habe. Darunter war auch der Zwangsabstieg in die Serie B 2006 nach dem Skandal um Schiedsrichtermanipulationen.