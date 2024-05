Primera Division Nach 36. Meistertitel: Lobeshymnen auf Real und Ancelotti

Die Bilanz der Königlichen in der Liga ist eindrucksvoll. Madrid verlor bislang nur einmal (bei Atlético Madrid) und musste in sechs Unentschieden Punkte abgeben. Am kommenden Samstag, nach dem Königsklassen-Schlager, steht das Spiel beim abstiegsgefährdeten FC Granada an. Danach, so Ancelotti, stehe einer Party nichts mehr im Wege - aus spanischer Sicht bestenfalls nach dem Einzug ins Finale der Champions League.