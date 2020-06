Premier League : Mourinho zu Verstärkungen: Tottenham nicht in gleicher Liga

Mourinho zu Verstärkungen: Tottenham nicht in gleicher Liga

London Der letztjährige Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur wird sich nach Ansicht von Trainer José Mourinho in diesem Sommer nicht so verstärken können wie andere namhafte Vereine.

Mit Blick auf den Rekordmeister aus Manchester und den Ortsrivalen Chelsea, der Nationalspieler Timo Werner von RB Leipzig holt, sagte Mourinho: „Sie können machen, was sie wollen. Das ist nicht unser Problem.“ Zu den Möglichkeiten von Tottenham meinte der Portugiese: „Wir wissen, dass wir nicht in der gleichen Liga, in der gleichen Welt mit Clubs sein werden, die das komplett anders machen als wir.“