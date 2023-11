Major League Soccer MLS: Wagner nach Diskriminierungsvorwurf gesperrt

Wagner, der 2019 in die USA gewechselt war, hatte im Spiel des MLS Cups gegen New England Revolution (3:1) am 28. Oktober Medienberichten zufolge den früheren Bundesliga-Spieler Bobby Wood beleidigt. Philadelphia Union teilte mit, das MLS-Urteil zu unterstützen. Das Team dulde keine „Form von Belästigung, Diskriminierung oder beleidigender Sprache“.