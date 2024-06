Real Madrid Mit Mbappé in die neue Ära der Galaktischen

Für die Gegner könnte die „Jahrhundert-Hochzeit“ („Le Parisien“) der Superlativ des weißen Alptraums werden. „Es findet zusammen, was sich lange gesucht hat, in Madrid beginnt eine neue Zeitrechnung“, schrieb die „Neue Zürcher Zeitung“. Für den Traum Real gab Mbappé offensichtlich sogar seinen Traum von Olympia im eigenen Land auf, er wurde Medienberichten zufolge nicht in den Kader berufen.