Premier League : Mit Date-Vergleich: Tuchel spricht Werner das Vertrauen aus

London Chelsea-Trainer Thomas Tuchel hat Nationalspieler Timo Werner nach dessen vergebener Großchance in der WM-Qualifikation verteidigt.

„Es ist einfach, mit dem Finger auf Timo zu zeigen, was ich nicht wirklich verstehen kann und was ich nicht akzeptiere“, sagte Tuchel während einer Pressekonferenz. Er vertraue dem 25-Jährigen weiterhin und werde ihn an diesem Samstag im Premier-League-Spiel der Blues gegen West Bromwich Albion in der Startformation aufstellen.