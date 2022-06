Transfers : Millionen-Deals ebnen Weg für Lewandowski & Co. bei Barça

Barcelona Der Vorstand des finanziell und sportlich angeschlagenen FC Barcelona will „einen Toten wiederbeleben“ und Stars wie Robert Lewandowski ins Camp Nou holen. Nun wurde ein wichtiger Schritt getan.

Veräußerung von Clubvermögen

Der finanziell schwer angeschlagene Verein, der bei Gläubigern mit horrenden 1,35 Milliarden Euro in der Kreide steht, hofft dadurch bereits in den nächsten Wochen auf Einnahmen von etwa 600 bis 800 Millionen Euro. „Die Zukunft von Barça fängt nun an“, titelte die katalanische Fachzeitung „Sport“. Das Konkurrenzblatt „Mundo Deportivo“ bebilderte ihren Bericht auf der Titelseite mit einem großen Lewandowski-Foto. Laporta sah „neue Begeisterung“ aufkommen und jubelte: „Wir werden als Club noch größer werden.“

Der „Zaubertrick“ gelingt durch eine nicht unumstrittene Veräußerung von Clubvermögen. Gebilligt wurden der Verkauf einer Minderheitsbeteiligung von 49,9 Prozent an der Barca Licensing and Merchandising (BLM) sowie die Abtretung von maximal 25 Prozent der TV-Rechte für längstens 25 Jahre. Die erste Maßnahme soll 200 bis 300 Millionen Euro einbringen, die zweite mindestens 500 bis 550 Millionen Euro in die leeren Kassen spülen.

Laporta will zahlreiche Top-Fußballer holen

Es gehe darum „einen Toten wiederzubeleben“

Um die Verstärkung des Teams zu schaffen, ohne aber die Sanierung der Finanzen zu gefährden, reicht es mit dem neuen Geldregen immer noch nicht. Deshalb will man in diesem Sommer auch Profis verkaufen, die viel verdienen und nicht so gut eingeschlagen haben. Der Transfer des Niederländers Frenkie de Jong, an dem Manchester United interessiert sein soll, soll etwa rund 100 Millionen Euro einbringen. Es gehe immerhin darum, „einen Toten wiederzubeleben“, sagte der für Finanzen zuständige Vizepräsident Eduard Romeu.