Major League Soccer : Miami-Profi Kiesewetter: „Beckham ist ein Arbeitstier“

Miami Es geht los, es wird ernst für Inter Miami. Die Major League Soccer startet in die Saison - mit dem neuen Club hinter dem vor allem die ehemalige Fußball-Ikone David Beckham steht. Im Kader der Mannschaft ist auch ein Berliner. Die dpa sprach mit Jerome Kiesewetter.

... über die unterschiedliche Wahrnehmung in Deutschland und den USA solcher Vereine wie Miami und RB Leipzig: „Ich habe das Gefühl, dass solche Projekte in Deutschland nicht so gut angenommen werden, wenn man mal die immer wiederkehrende Kritik an den Leipzigern sieht. In den USA kannst du ein Team aus Las Vegas nehmen, umsiedeln und es in Miami spielen lassen. Die Menschen akzeptieren das und unterstützen die Mannschaft. In Deutschland wäre so etwas unvorstellbar. Mein Eindruck, was das betritt: Die Menschen in Amerika sind offener für Neues. Ich war noch nicht in Leipzig und habe mir das dort noch nicht angeschaut. Aber ich denke, die Ambitionen sind dieselben. Du machst einen Club auf und willst den maximalen Erfolg mit einer Mannschaft haben.“