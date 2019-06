Kontinentalmeisterschaft : Mexiko und Außenseiter Haiti erreichen Gold-Cup-Halbfinale

Die haitianische Fußballnationalmannschaft feiert nach dem 3:2-Sieg über Kanada. Foto: Kevin Langley/CSM via ZUMA Wire.

Houston Die mexikanische Fußball-Nationalmannschaft hat beim Gold-Cup-Turnier das Halbfinale erreicht. Das Team von Trainer Gerardo Martino besiegte im Viertelfinale des Kontinentalwettbewerbs die Auswahl Costa Ricas mit 5:4 im Elfmeterschießen.

Mexikos Raúl Jiménez brachte den Titelfavoriten kurz vor der Halbzeitpause mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Costa Ricas Bryan Ruiz per Elfmeter für den Ausgleich. In der Verlängerung konnte keine der beiden Mannschaften die Entscheidung erzielen. Den Sieg der Mexikaner sicherte Torhüter Guillermo Ochoa, der den sechsten Elfmeter Costa Ricas abwehren konnte.